The Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024 celebrated a cohort of 81 exemplary ESG champions dedicated to shaping a sustainable future for the region and beyond, setting new benchmarks for corporate responsibility. Presented by regional NGO Enterprise Asia, the AREA is widely regarded as the gold standard for ESG and sustainability practices across Asia.

Beholding over 5,000 ESG programs for more than a decade, the AREA serves as a platform to showcase and provide well-deserved recognition to businesses and organizations championing sustainability, ultimately inspiring more enterprises to integrate sustainable business practices into their business strategies. Over 1 million individuals’ lives throughout Asia have been touched by the award-winning initiatives of this year’s ESG champions.

Richard Tsang, President of Enterprise Asia, stated in his welcome speech, “The interconnected challenges of climate change and social inequity underscore the urgent need for a comprehensive approach to sustainability. By adopting ESG principles, companies can innovate boldly, reduce operational risks, attract purpose-driven talent, and earn consumer loyalty through ethical practices. This holistic approach not only aligns with global sustainability goals, but also positions businesses as champions of lasting transformative change across borders and generations.”

Since 2011, the AREA has been recognizing businesses from various industries while honoring their achievements in the categories of Social Empowerment, Investment in People, Health Promotion, Green Leadership, Corporate Governance, Circular Economy Leadership, Corporate Sustainability Reporting, and Responsible Business Leadership. This year, over 300 submissions across 19 countries and markets have undergone a grueling judging process based on three criteria: relevance, effectiveness and reach, and sustainability.

The recipients of the Responsible Business Leadership Category, which recognizes visionary leaders who champion responsible entrepreneurship and embed sustainable practices in their business strategy, include Taiwan’s John Yu, Group Chairman of CTCI Group; Philby Lee, Chairperson of Far Eastern Big City Shopping Malls Co., Ltd.; Joseph Huang, Chairman of E.SUN Bank; and Shi-kuan, Chen, of SinoPac Holdings.

Other notable award recipients are Bank Of China (Hong Kong) Limited, Thailand’s Central Retail Corporation Public Company Limited and the Philippines’ SM Store under the Social Empowerment Category; Taiwan’s Pacific SOGO Department Stores Co., Ltd., Cambodia’s Nagaworld Limited and Thailand’s Krungthai Bank PCL. under the Investment In People Category; Malaysia’s Sarawak Energy Berhad and Taiwan Life Insurance Co., Ltd. under the Health Promotion Category; Indonesia’s PT Pertamina Gas and Chugai Pharma Taiwan, and Vietnam Dairy Products Joint Stock Company under the Green Leadership Category; Taiwan’s Excellence Optoelectronics, Inc. and Thailand’s Government Housing Bank under the Corporate Governance Category; CPC Corp., Taiwan and Thailand’s Siam Kubota Corp. Co., Ltd. under the Circular Economy Leadership Category; and the Philippines’ Energy Development Corp. and Taiwan’s Qisda Corp. under the Corporate Sustainability Reporting Category.

In addition to the eight categories, the AREA bestowed the Emblem of Sustainability to businesses with a longstanding commitment to sustainability. The Silver Emblem of Sustainability is awarded exclusively to companies that have received the AREA honor for four years or more, including Apex International Co., Ltd., Bangchak Corporation Public Company Limited, CPC Corp., Taiwan, E.SUN Bank, Far Eastern Big City Shopping Malls Co., Ltd., Metropolitan Electricity Authority, Provincial Electricity Authority, PT Pupuk Kalimantan Timur, Sinopac Holdings, and Taiwan Depository & Clearing Corp. The Gold Emblem of Sustainability is reserved for businesses that have been honored by AREA for eight years or more, including IRPC Public Company Limited and Thai Life Insurance Public Company Limited.

Prior to the AREA, the International CSR & Sustainability (ICS) Summit 2024 was held in the day. The summit convened with over 300 C-suite-level executives, business leaders, and CSR practitioners from 19 countries.

Themed “Embracing The Green Shift: Maximizing Business Opportunities In Sustainability,” the summit provided a regional platform for leading thought leaders and CSR practitioners to explore and implement sustainable practices. The summit equipped attendees with the necessary tools and insights to navigate the ever-evolving sustainability landscape while also leveraging and unlocking new opportunities for growth and expansion.

The Chairman of Enterprise Asia, Tan Sri Dr. Fong Chan Onn, expressed at the summit’s opening that “Sustainability is no longer a mere option but a necessity, a driving force that shapes how we operate, innovate, and grow. Embracing this green shift means acknowledging that our environmental responsibilities go hand-in-hand with our economic goals. By integrating sustainable practices into our business models, we not only protect our environment but also enhance our competitiveness, resilience, and long-term success.”

The speakers were Amalia Goux, Management Consultant and Customer Strategy Expert at AMG Consulting; Alexandra Tracy, President of Hoi Ping Ventures, Hong Kong; Dr. Eugene Chien, Advisor to Enterprise Asia and President and Chairman of the Taiwan Institute for Sustainable Energy (TAISE); Dr. Naoki Adachi, CEO & Founder of Response Ability, Inc. and Executive Director of Japan Business Initiative for Biodiversity (JBIB); Dr. Nguyen Hong Quan, Director of the Institute for Circular Economy Development (ICED) and Associate Professor at the Vietnam National University – Ho Chi Minh City; Dr. Niven Huang, Managing Director of KPMG Sustainability Consulting, Taiwan; Dr. Truong Thi Ai Nhi, Senior Project Manager at the Institute for Circular Economy Development (ICED); Duong Tu Uyen Thao (Tracy), Sales Director of DUYTAN Recycling; Ken Machado Sugita, Head of Sustainability APAC at On; Linh Pham Thanh Dai, Consulting Director of FPT Digital; M.Ed. Nguyen Dinh Quyen, Founder of ESGA and ESG, Green Label, LCA, EPD, Carbon Neutral & Net Zero Advisory Expert; and Nguyen Cong Minh Bao, Vice-Chairman of Eurocham Green Growth Sector Committee, Co-Chairman of the French Chamber of Commerce ESG Task Force (CCIFV), and Co-Founder & COO of ESGs & Climate Consulting.

The AREA and ICS Summit 2024 are supported by CSRone, ESG Malaysia, India CSR, the Kuala Lumpur Malay Chamber of Commerce (KLMCC), Malaysian Alliance of Corporate Directors (MACD), Malaysian Business Chamber of Cambodia (MBCC), Singapore-Thai Chamber of Commerce (STCC) and Taiwan Institute for Sustainable Energy (TAISE).

PR Newswire is the Official News Release Distribution Partner. Bangkok Post, BusinessWorld, Commercial Times, Dailywire.asia, Hong Kong Economic Times, and SME Magazine are the media partners, and Door Gift Sponsors are Cocoon Vietnam and Anessa — No.1 Asia suncare brand.

 

AWARD RECIPIENT LIST OF THE ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2024

RESPONSIBLE BUSINESS LEADERSHIP CATEGORY
NAME AND DESIGNATION ORGANIZATION

COUNTRY

JOHN T. YU
GROUP CHAIRMAN

 CTCI GROUP TAIWAN
JOSEPH N.C. HUANG
CHAIRMAN		 E.SUN BANK

TAIWAN

PHILBY LEE
CHAIRPERSON

 FAR EASTERN BIG CITY SHOPPING MALLS CO., LTD. TAIWAN
SHI-KUAN, CHEN
CHAIRMAN		 SINOPAC HOLDINGS

TAIWAN

 

SOCIAL EMPOWERMENT CATEGORY 
ORGANIZATION WINNING CSR PROGRAM

COUNTRY

ADATA TECHNOLOGY CO., LTD.

 INNOVATE TODAY, EMBRACE TOMORROW TAIWAN
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED AN IMPACTFUL CULTURAL EDUCATION PROGRAMME FOR DIFFERENT STAKEHOLDERS OF SOCIETY

HONG KONG

CATHAY UNITED BANK CO., LTD.

 FINANCIAL HEALTH TAIWAN
CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NA MUEN SRI PROJECT

THAILAND

CHUGAI PHARMA TAIWAN

 PROMISE OF EQUALITY: LIGHT UP EVERY CORNER WITH SOCIAL CARE TAIWAN
CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED HINGHOI PROJECT: RENEWABLE ENERGY FOR SUSTAINABLE COMMUNITY

THAILAND

ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION

 EDC’S BASLAY COFFEE FARM: BREWING A REGENERATIVE FUTURE PHILIPPINES
EXCELLENCE OPTOELECTRONICS, INC. SHARE LOVE, WARM THE HEART

TAIWAN

FAR EASTERN BIG CITY SHOPPING MALLS CO., LTD.

 BIG CITY, BIG STAGE TAIWAN

FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD.

 SHARE FEDS’S LOVE BY CHRISTMAS CHARITY LIGHTING IN 2023

TAIWAN
FARGLORY LIFE INSURANCE CO., LTD. “TAKE A BREATH, EMPOWERMENT” FAMILY RESPITE SERVICE PROGRAM

TAIWAN

FDC INTERNATIONAL HOTELS CORPORATION

 VAKANGAN HOT SPRING PARK — BUILDING A SUSTAINABLE TRAVEL EXPERIENCE IN BEAUTIFUL INDIGENOUS TAIWAN TAIWAN
GOODYEAR ASIA PACIFIC TIRE DONATION PROJECT IN THAILAND

CHINA

GREENFEED VIETNAM CORPORATION

 TIẾP SỨC NHÀ NÔNG — SUPPORTING FARMERS VIETNAM
HOTAI FINANCE CORPORATION BUILD ROAD SAFETY ECOSYSTEM, HFC PROMOTES THE MOTORCYCLE SAFETY PROJECT

TAIWAN

IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED

 IRPC YOUNG SMART FARMERS THAILAND
KGI LIFE INSURANCE CO., LTD. EMPOWERING FUTURE GENERATIONS IN REVITALIZING REGIONS

TAIWAN

KINDOM GROUP

 “KIND-REPAIR” CYCLING PROJECT TAIWAN
KRUNGTHAI BANK PCL. KRUNGTHAI LOVES COMMUNITY: BAAN POLTAI SUSTAINABLE TOURISM COMMUNITY

THAILAND

MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD.

 HOMETOWN SCHOOL DEVELOPMENT THAILAND
NAGAWORLD LIMITED INTEGRATED SUSTAINABLE DEVELOPMENT: EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH EDUCATION, SPORTS AND ENVIRONMENTAL CARE

CAMBODIA

PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD.

 EMPOWERING SMALLHOLDERS AND SOCIAL ENTERPRISES AND CREATING A SUSTAINABLE ECOSYSTEM TAIWAN
PRESIDENT CHAIN STORE CORP. GOOD NEIGHBOR MEAL DELIVERY TEAM — SETTING OUT FOR LOVE

TAIWAN

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

 PEA CARES FOR YOU THAILAND
PT PERTAMINA EP LIMAU FIELD ANGGREK DEWATA

INDONESIA

PT PLN NUSANTARA POWER UP CIRATA

 CIECRA (CIRATA ECENG CRAFT)

INDONESIA

PT PUPUK ISKANDAR MUDA

 EMPOWERMENT OF COMMUNITIES BASED ON PEATLAND CONSERVATION IN PAYA NIE INDONESIA
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR PKT BISA (INTEGRATED AGRICULTURAL PROGRAM FOR INNOVATIVE AND PROSPEROUS BABADAN)

INDONESIA

PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

 HEALTHY AND PROSPEROUS KEMARO ISLAND INDONESIA
PUPUK KUJANG KUJANG NURTURING FORESTS, ENRICHING VILLAGES

INDONESIA

SARAWAK ENERGY BERHAD

 BALEH HYDROELECTRIC PROJECT (HEP): EMPOWERING THE COMMUNITY THROUGH RESPONSIBLE DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE PRESERVATION OF LOCAL CULTURE AND HERITAGE MALAYSIA

SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD.

 NONG PHAKBUNG MODEL THAILAND
SIAM PIWAT COMPANY LIMITED SIAM PIWAT SUPPORTS THAI CRAFTSMANSHIP

THAILAND

SINOPAC HOLDINGS

 SINOPAC STORE POWER UP PROJECT TAIWAN
SINYI REALTY, INC. FROM BUSINESS ETHICS TO A HOLISTIC SUSTAINABILITY CIRCLE

TAIWAN

SM STORE

 SHOP&SHARE MOVEMENT PHILIPPINES
STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LIMITED WOMEN IN ENTREPRENEURSHIP

TAIWAN

TAIWAN BUSINESS BANK

 TAIWAN BUSINESS BANK DIGITAL FRIENDLY FINANCE ECOSYSTEM, ESG WITH LOVE ~ BARRIER-FREE LIVING

TAIWAN

TAIWAN LIFE INSURANCE CO., LTD.

 SUPPORT BATHING AT HOME ELDERS “BATH” BACK TO HAPPINESS TAIWAN
TCP GROUP ‘TCP EMBRACING THAILAND’S RIVER BASIN’ PROJECT

THAILAND

VIEON CORPORATION

 ACCOMPANYING NAM PHUONG FOUNDATION

VIETNAM

 

INVESTMENT IN PEOPLE CATEGORY
ORGANIZATION WINNING CSR PROGRAM

COUNTRY

ARVATO SYSTEMS MALAYSIA SDN BHD

 DRIVING SUCCESS THROUGH EVER-EVOLVING INVESTMENT IN PEOPLE FOR GROWTH MALAYSIA
EEI CORPORATION EEI FOR THE PEOPLE

PHILIPPINES

KRUNGTHAI BANK PCL.

 BUILDING SUSTAINABLE GROWTH THROUGH EMPLOYEE EXCELLENCE AND COLLABORATION THAILAND
NAGAWORLD LIMITED TRAINING FOR SUCCESS, ENGAGING FOR GROWTH

CAMBODIA

PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD.

 FIVE-YEAR VISION PROJECT: FOSTERING A SUSTAINABILITY MINDSET AMONG ALL EMPLOYEES

TAIWAN

PRESIDENT CHAIN STORE CORP.

 INCREASE SAFETY MOTIVATION AND BUILD AN INCLUSIVE FUTURE TAIWAN
ROX GROUP SOWING THE SEEDS OF HAPPINESS IN THE WORKPLACE

VIETNAM

SINOPAC HOLDINGS

 SINOPAC’S SEED CULTIVATION AND DEVELOPMENT PROGRAM TAIWAN
SINYI REALTY, INC. EMPOWERING DIVERSE DIGITAL CAPABILITIES TO CREATE LOW-CARBON TALENTS

TAIWAN

STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LIMITED

 BEST ADVANCE IN DIVERSITY, EQUITY, AND INCLUSION INITIATIVES TAIWAN
TAIWAN LIFE INSURANCE CO., LTD. INSURANCE SERVICE PROFESSIONAL PROGRAM

TAIWAN

TAIWAN POWER COMPANY

 METICULOUS TRAINING GROUND FOR TOMORROW’S ELECTRICAL EXPERTISE

TAIWAN
TVBS MEDIA, INC. TVBS DIGITAL TALENT SUSTAINABILITY PROJECT

TAIWAN

 

HEALTH PROMOTION CATEGORY
ORGANIZATION WINNING CSR PROGRAM

COUNTRY

AIA THAILAND

 AIA ONE BILLION TRAIL THAILAND
ASIA CEMENT CORPORATION PROMOTE THE WORKPLACE HEALTH AND SAFETY SYSTEM AND IMPLEMENT WORKPLACE WELL-BEING

TAIWAN

DARFON ELECTRONICS CORP.

 GOOD HEALTH AND WELL-BEING TAIWAN
KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL. CARAVAN HEALTH CHECK

THAILAND

NAN SHAN LIFE INSURANCE

 MOMMY AND BABY CARE SERVICE TAIWAN
SARAWAK ENERGY BERHAD BALEH HYDROELECTRIC PROJECT (HEP): ENSURING GOOD HEALTH & WELL-BEING OF INDIGENOUS COMMUNITIES THROUGH EQUITABLE HEALTH ACCESS

MALAYSIA

TAIWAN LIFE INSURANCE CO., LTD.

 TEAMWALK HEALTHY ENTERPRISE ECOSYSTEM

TAIWAN

 

GREEN LEADERSHIP CATEGORY
ORGANIZATION WINNING CSR PROGRAM

COUNTRY

AMTRAN TECHNOLOGY CO., LTD.

 SAVING THE WORLD, SEEING BETTER WORLD TAIWAN
BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED CARBON MARKETS CLUB

THAILAND

CHUGAI PHARMA TAIWAN

 COMMITMENT TO ECOLOGY: TRANSFORMATIVE GREEN ACTIONS FOR LASTING INFLUENCE TAIWAN
CPC CORPORATION, TAIWAN GREEN REMEDIATION AT TAICHUNG OIL SUPPLY CENTER: SAFEGUARDING A CLEAN LAND

TAIWAN
CTCI GROUP INTELLIGENT EPC LEADS A NEW ERA OF CLIMATE NET ZERO

TAIWAN

EDL-GENERATION PUBLIC COMPANY

 SOCIAL ENGAGEMENT & ENVIRONMENTAL CONSERVATION LAOS
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED PRODUCTION OF THE SYNTHESIZED BIOFUEL USING VARIOUS TYPES OF WASTE OIL

THAILAND

ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION

 EDC BINHI: 15 YEARS OF GREENING THE FUTURE PHILIPPINES
FAR EASTERN BIG CITY SHOPPING MALLS CO., LTD. BIG CITY, BIG GREEN

TAIWAN

FDC INTERNATIONAL HOTELS CORPORATION

 GO GREEN INITIATIVE— ACHIEVING LOW-CARBON LUXURY AND SUSTAINABLE HOSPITALITY AT FDC INTERNATIONAL HOTELS TAIWAN
FORMOSA SOLAR RENEWABLE POWER GROUP THE MOST RELIABLE AND LEADING PARTNER IN TAIWAN’S ENERGY TRANSITION

TAIWAN

FRASERS PROPERTY INDUSTRIAL (THAILAND)

 SPX EXPRESS (THAILAND) SORTING CENTER THAILAND
FUBON LIFE INSURANCE CO., LTD. BE POSITIVE AND ENRICH LIFE: THE LEADER IN SUSTAINABLE OPERATIONS — FUBON LIFE

TAIWAN

GOODYEAR ASIA PACIFIC

 SOLAR PANEL PROJECT AT PLD CHINA
GREENFEED VIETNAM CORPORATION SUSTAINABLE RESOURCE MANAGEMENT

VIETNAM

HANDONG ENGINEERING & CONSTRUCTION JSC (HANDONG E&C)

 HANDONG’S INITIATIVE FOR A GREENER FUTURE VIETNAM
HD RENEWABLE ENERGY CO., LTD. CO-PROSPERITY OF FISHERY AND ELECTRICITY SYMBIOSIS PLANT AND MIGRANT BIRDS

TAIWAN

HYLIFE DEVELOPMENTS CO., LTD.

 HYFIVE FIREBREAK FIRELINE THAILAND
IGC GROUP GREEN SCHOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

VIETNAM

KINDOM GROUP

 IMPLEMENT SCIENTIFIC CARBON REDUCTION AND COMPREHENSIVE NET-ZERO BUILDINGS TAIWAN
KING STELLA GROUP CO., LTD. KSG EMPOWERING FAMILY LOVER

THAILAND

KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL.

 SAVE OUR SEA 2023 THAILAND
MICROCHIP TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD. RENEWABLE ENERGY FOR THE FUTURE

THAILAND
NAGAWORLD LIMITED A SUSTAINABLE AND GREEN CAMBODIA THROUGH NAGAWORLD KIND HEARTS CAMBODIA

PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD.

 SUSTAINABLE DEPARTMENT STORE 2.0: ALIGNING WITH INTERNATIONAL STANDARDS AND STRENGTHENING CLIMATE RESILIENCE TAIWAN
PRESIDENT CHAIN STORE CORP. ZERO-WASTE AND LOW-CARBON DIET

TAIWAN

PT PERTAMINA GAS

 EMPOWERING GREEN BUSINESS THROUGH PROPER INDONESIA
SINOPAC HOLDINGS OPERATIONAL ENERGY SAVINGS, CARBON REDUCTION AND SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

TAIWAN
TAIWAN DEPOSITORY & CLEARING CORPORATION TDCC ENOTICE PLATFORM TAIWAN
TAIWAN POWER COMPANY ECO-FRIENDLY POWER PLANTS: HARMONIZING WITH NATURE FOR A SUSTAINABLE FUTURE

TAIWAN

TEX YEAR INDUSTRIES, INC.

 TEX YEAR GPS GREEN PLATFORM STRATEGY – THE GREEN NAVIGATOR OF SUSTAINABILITY TAIWAN
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY VINAMILK PATHWAYS TO DAIRY NET-ZERO 2050

VIETNAM

VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY

 THE NATIONWIDE IMPACT ON PIONEERING GREEN LIFESTYLES VIETNAM
WATSONS PERSONAL CARE STORES (PHILS.), INC. SUSTAINABILITY INITIATIVES 2023: PLANET, PEOPLE, PRODUCTS

PHILIPPINES

 

CORPORATE GOVERNANCE CATEGORY
ORGANIZATION WINNING CSR PROGRAM

COUNTRY

CHAILEASE INTERNATIONAL LEASING COMPANY

 EXCELLENT CORPORATE GOVERNANCE ENTERPRISE

VIETNAM

EXCELLENCE OPTOELECTRONICS, INC.

 EOI’S SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE TAIWAN
GOVERNMENT HOUSING BANK GOOD GOVERNANCE TOWARDS SUSTAINABLE HOUSING [G H] BANK

THAILAND

METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY

 MEA FROM GOOD TO GREA THAILAND
THAIPLASTIC RECYCLE GROUP CO., LTD. YOU SORT, WE RECYCLE

THAILAND

 

CIRCULAR ECONOMY LEADERSHIP CATEGORY
ORGANIZATION WINNING CSR PROGRAM

COUNTRY

CPC CORPORATION, TAIWAN

 THE GREEN RENOVATION OF THE HSINCHU OIL SUPPLY CENTER CREATES A CIRCULAR ECONOMY OF LAND AND RESOURCES

TAIWAN

SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD.

 KUBOTA ZERO BURN PROJECT THAILAND
THAIPLASTIC RECYCLE GROUP CO., LTD. EARTHWORM SOIL PROJECT FROM INDUSTRIAL SLUDGE TOWARDS A SUSTAINABLE COMMUNITY

THAILAND

 

CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING CATEGORY
ORGANIZATION WINNING CSR PROGRAM

COUNTRY

APEX INTERNATIONAL CO., LTD.

 APEX 2022 ESG REPORT THAILAND
CPC CORPORATION, TAIWAN CPC INNOVATES GREEN PROCUREMENT; LEADING SUSTAINABILITY INTO THE FUTURE

TAIWAN

CTCI GROUP

 A GUARDIAN OF SUSTAINABLE EARTH: ENHANCING INNOVATIVE ESG IMPACT TAIWAN
ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION EDC 2022 INTEGRATED REPORT: REGENERATING A DAMAGED WORLD

PHILIPPINES

EUPE CORPORATION BERHAD

 EUPE SUSTAINABILITY REPORT FY2023 MALAYSIA
EXCELLENCE OPTOELECTRONICS, INC. EXCELLENCE OPTOELECTRONICS INC. SUSTAINABILITY REPORT 2022

TAIWAN

FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD.

 SUSTAIN FOR A GOOD LIFE TAIWAN
FARGLORY LIFE INSURANCE CO., LTD. 2022 FGLIFE SUSTAINABILITY REPORT

TAIWAN

FDC INTERNATIONAL HOTELS CORPORATION

 FDC 2022 SUSTAINABILITY REPORT — BUILDING SUSTAINABILITY & HERITAGE IN TOURISM TAIWAN
FUBON LIFE INSURANCE CO., LTD. FUBON LIFE INSURANCE 2022 CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT

TAIWAN

HD RENEWABLE ENERGY CO., LTD.

 2022 SUSTAINABILITY REPORT ~ PIONEER OF CLEAN ENERGY, FORGING A NEW WORLD OF GREEN ENERGY TAIWAN
METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY CREATING A DECARBONIZING SOCIETY FOR ALL

THAILAND

NAN SHAN LIFE INSURANCE

 NAN SHAN LIFE 2023 CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT TAIWAN
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY SUSTAINABILITY REPORT 2022

THAILAND

QISDA CORPORATION

 TOGETHER, MAKE THE WORLD BETTER TAIWAN
SINOPAC HOLDINGS TOGETHER, A BETTER LIFE

TAIWAN

SINYI REALTY, INC.

 SINYI REALTY 2022 SUSTAINABILITY REPORT TAIWAN
THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED TLI’S SUSTAINABILITY REPORT 2023

THAILAND

 

 

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