The Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2024 celebrated a cohort of 81 exemplary ESG champions dedicated to shaping a sustainable future for the region and beyond, setting new benchmarks for corporate responsibility. Presented by regional NGO Enterprise Asia, the AREA is widely regarded as the gold standard for ESG and sustainability practices across Asia.
Beholding over 5,000 ESG programs for more than a decade, the AREA serves as a platform to showcase and provide well-deserved recognition to businesses and organizations championing sustainability, ultimately inspiring more enterprises to integrate sustainable business practices into their business strategies. Over 1 million individuals’ lives throughout Asia have been touched by the award-winning initiatives of this year’s ESG champions.
Richard Tsang, President of Enterprise Asia, stated in his welcome speech, “The interconnected challenges of climate change and social inequity underscore the urgent need for a comprehensive approach to sustainability. By adopting ESG principles, companies can innovate boldly, reduce operational risks, attract purpose-driven talent, and earn consumer loyalty through ethical practices. This holistic approach not only aligns with global sustainability goals, but also positions businesses as champions of lasting transformative change across borders and generations.”
Since 2011, the AREA has been recognizing businesses from various industries while honoring their achievements in the categories of Social Empowerment, Investment in People, Health Promotion, Green Leadership, Corporate Governance, Circular Economy Leadership, Corporate Sustainability Reporting, and Responsible Business Leadership. This year, over 300 submissions across 19 countries and markets have undergone a grueling judging process based on three criteria: relevance, effectiveness and reach, and sustainability.
The recipients of the Responsible Business Leadership Category, which recognizes visionary leaders who champion responsible entrepreneurship and embed sustainable practices in their business strategy, include Taiwan’s John Yu, Group Chairman of CTCI Group; Philby Lee, Chairperson of Far Eastern Big City Shopping Malls Co., Ltd.; Joseph Huang, Chairman of E.SUN Bank; and Shi-kuan, Chen, of SinoPac Holdings.
Other notable award recipients are Bank Of China (Hong Kong) Limited, Thailand’s Central Retail Corporation Public Company Limited and the Philippines’ SM Store under the Social Empowerment Category; Taiwan’s Pacific SOGO Department Stores Co., Ltd., Cambodia’s Nagaworld Limited and Thailand’s Krungthai Bank PCL. under the Investment In People Category; Malaysia’s Sarawak Energy Berhad and Taiwan Life Insurance Co., Ltd. under the Health Promotion Category; Indonesia’s PT Pertamina Gas and Chugai Pharma Taiwan, and Vietnam Dairy Products Joint Stock Company under the Green Leadership Category; Taiwan’s Excellence Optoelectronics, Inc. and Thailand’s Government Housing Bank under the Corporate Governance Category; CPC Corp., Taiwan and Thailand’s Siam Kubota Corp. Co., Ltd. under the Circular Economy Leadership Category; and the Philippines’ Energy Development Corp. and Taiwan’s Qisda Corp. under the Corporate Sustainability Reporting Category.
In addition to the eight categories, the AREA bestowed the Emblem of Sustainability to businesses with a longstanding commitment to sustainability. The Silver Emblem of Sustainability is awarded exclusively to companies that have received the AREA honor for four years or more, including Apex International Co., Ltd., Bangchak Corporation Public Company Limited, CPC Corp., Taiwan, E.SUN Bank, Far Eastern Big City Shopping Malls Co., Ltd., Metropolitan Electricity Authority, Provincial Electricity Authority, PT Pupuk Kalimantan Timur, Sinopac Holdings, and Taiwan Depository & Clearing Corp. The Gold Emblem of Sustainability is reserved for businesses that have been honored by AREA for eight years or more, including IRPC Public Company Limited and Thai Life Insurance Public Company Limited.
Prior to the AREA, the International CSR & Sustainability (ICS) Summit 2024 was held in the day. The summit convened with over 300 C-suite-level executives, business leaders, and CSR practitioners from 19 countries.
Themed “Embracing The Green Shift: Maximizing Business Opportunities In Sustainability,” the summit provided a regional platform for leading thought leaders and CSR practitioners to explore and implement sustainable practices. The summit equipped attendees with the necessary tools and insights to navigate the ever-evolving sustainability landscape while also leveraging and unlocking new opportunities for growth and expansion.
The Chairman of Enterprise Asia, Tan Sri Dr. Fong Chan Onn, expressed at the summit’s opening that “Sustainability is no longer a mere option but a necessity, a driving force that shapes how we operate, innovate, and grow. Embracing this green shift means acknowledging that our environmental responsibilities go hand-in-hand with our economic goals. By integrating sustainable practices into our business models, we not only protect our environment but also enhance our competitiveness, resilience, and long-term success.”
The speakers were Amalia Goux, Management Consultant and Customer Strategy Expert at AMG Consulting; Alexandra Tracy, President of Hoi Ping Ventures, Hong Kong; Dr. Eugene Chien, Advisor to Enterprise Asia and President and Chairman of the Taiwan Institute for Sustainable Energy (TAISE); Dr. Naoki Adachi, CEO & Founder of Response Ability, Inc. and Executive Director of Japan Business Initiative for Biodiversity (JBIB); Dr. Nguyen Hong Quan, Director of the Institute for Circular Economy Development (ICED) and Associate Professor at the Vietnam National University – Ho Chi Minh City; Dr. Niven Huang, Managing Director of KPMG Sustainability Consulting, Taiwan; Dr. Truong Thi Ai Nhi, Senior Project Manager at the Institute for Circular Economy Development (ICED); Duong Tu Uyen Thao (Tracy), Sales Director of DUYTAN Recycling; Ken Machado Sugita, Head of Sustainability APAC at On; Linh Pham Thanh Dai, Consulting Director of FPT Digital; M.Ed. Nguyen Dinh Quyen, Founder of ESGA and ESG, Green Label, LCA, EPD, Carbon Neutral & Net Zero Advisory Expert; and Nguyen Cong Minh Bao, Vice-Chairman of Eurocham Green Growth Sector Committee, Co-Chairman of the French Chamber of Commerce ESG Task Force (CCIFV), and Co-Founder & COO of ESGs & Climate Consulting.
The AREA and ICS Summit 2024 are supported by CSRone, ESG Malaysia, India CSR, the Kuala Lumpur Malay Chamber of Commerce (KLMCC), Malaysian Alliance of Corporate Directors (MACD), Malaysian Business Chamber of Cambodia (MBCC), Singapore-Thai Chamber of Commerce (STCC) and Taiwan Institute for Sustainable Energy (TAISE).
PR Newswire is the Official News Release Distribution Partner. Bangkok Post, BusinessWorld, Commercial Times, Dailywire.asia, Hong Kong Economic Times, and SME Magazine are the media partners, and Door Gift Sponsors are Cocoon Vietnam and Anessa — No.1 Asia suncare brand.
AWARD RECIPIENT LIST OF THE ASIA RESPONSIBLE ENTERPRISE AWARDS 2024
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RESPONSIBLE BUSINESS LEADERSHIP CATEGORY
|NAME AND DESIGNATION
|ORGANIZATION
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COUNTRY
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JOHN T. YU
|CTCI GROUP
|TAIWAN
|JOSEPH N.C. HUANG
CHAIRMAN
|E.SUN BANK
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TAIWAN
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PHILBY LEE
|FAR EASTERN BIG CITY SHOPPING MALLS CO., LTD.
|TAIWAN
|SHI-KUAN, CHEN
CHAIRMAN
|SINOPAC HOLDINGS
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TAIWAN
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SOCIAL EMPOWERMENT CATEGORY
|ORGANIZATION
|WINNING CSR PROGRAM
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COUNTRY
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ADATA TECHNOLOGY CO., LTD.
|INNOVATE TODAY, EMBRACE TOMORROW
|TAIWAN
|BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
|AN IMPACTFUL CULTURAL EDUCATION PROGRAMME FOR DIFFERENT STAKEHOLDERS OF SOCIETY
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HONG KONG
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CATHAY UNITED BANK CO., LTD.
|FINANCIAL HEALTH
|TAIWAN
|CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
|NA MUEN SRI PROJECT
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THAILAND
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CHUGAI PHARMA TAIWAN
|PROMISE OF EQUALITY: LIGHT UP EVERY CORNER WITH SOCIAL CARE
|TAIWAN
|CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
|HINGHOI PROJECT: RENEWABLE ENERGY FOR SUSTAINABLE COMMUNITY
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THAILAND
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ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION
|EDC’S BASLAY COFFEE FARM: BREWING A REGENERATIVE FUTURE
|PHILIPPINES
|EXCELLENCE OPTOELECTRONICS, INC.
|SHARE LOVE, WARM THE HEART
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TAIWAN
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FAR EASTERN BIG CITY SHOPPING MALLS CO., LTD.
|BIG CITY, BIG STAGE
|TAIWAN
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FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD.
|SHARE FEDS’S LOVE BY CHRISTMAS CHARITY LIGHTING IN 2023
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TAIWAN
|FARGLORY LIFE INSURANCE CO., LTD.
|“TAKE A BREATH, EMPOWERMENT” FAMILY RESPITE SERVICE PROGRAM
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TAIWAN
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FDC INTERNATIONAL HOTELS CORPORATION
|VAKANGAN HOT SPRING PARK — BUILDING A SUSTAINABLE TRAVEL EXPERIENCE IN BEAUTIFUL INDIGENOUS TAIWAN
|TAIWAN
|GOODYEAR ASIA PACIFIC
|TIRE DONATION PROJECT IN THAILAND
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CHINA
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GREENFEED VIETNAM CORPORATION
|TIẾP SỨC NHÀ NÔNG — SUPPORTING FARMERS
|VIETNAM
|HOTAI FINANCE CORPORATION
|BUILD ROAD SAFETY ECOSYSTEM, HFC PROMOTES THE MOTORCYCLE SAFETY PROJECT
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TAIWAN
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IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
|IRPC YOUNG SMART FARMERS
|THAILAND
|KGI LIFE INSURANCE CO., LTD.
|EMPOWERING FUTURE GENERATIONS IN REVITALIZING REGIONS
|
TAIWAN
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KINDOM GROUP
|“KIND-REPAIR” CYCLING PROJECT
|TAIWAN
|KRUNGTHAI BANK PCL.
|KRUNGTHAI LOVES COMMUNITY: BAAN POLTAI SUSTAINABLE TOURISM COMMUNITY
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THAILAND
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MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO., LTD.
|HOMETOWN SCHOOL DEVELOPMENT
|THAILAND
|NAGAWORLD LIMITED
|INTEGRATED SUSTAINABLE DEVELOPMENT: EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH EDUCATION, SPORTS AND ENVIRONMENTAL CARE
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CAMBODIA
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PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD.
|EMPOWERING SMALLHOLDERS AND SOCIAL ENTERPRISES AND CREATING A SUSTAINABLE ECOSYSTEM
|TAIWAN
|PRESIDENT CHAIN STORE CORP.
|GOOD NEIGHBOR MEAL DELIVERY TEAM — SETTING OUT FOR LOVE
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TAIWAN
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PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
|PEA CARES FOR YOU
|THAILAND
|PT PERTAMINA EP LIMAU FIELD
|ANGGREK DEWATA
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INDONESIA
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PT PLN NUSANTARA POWER UP CIRATA
|CIECRA (CIRATA ECENG CRAFT)
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INDONESIA
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PT PUPUK ISKANDAR MUDA
|EMPOWERMENT OF COMMUNITIES BASED ON PEATLAND CONSERVATION IN PAYA NIE
|INDONESIA
|PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR
|PKT BISA (INTEGRATED AGRICULTURAL PROGRAM FOR INNOVATIVE AND PROSPEROUS BABADAN)
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INDONESIA
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PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
|HEALTHY AND PROSPEROUS KEMARO ISLAND
|INDONESIA
|PUPUK KUJANG
|KUJANG NURTURING FORESTS, ENRICHING VILLAGES
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INDONESIA
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SARAWAK ENERGY BERHAD
|BALEH HYDROELECTRIC PROJECT (HEP): EMPOWERING THE COMMUNITY THROUGH RESPONSIBLE DEVELOPMENT AND SUSTAINABLE PRESERVATION OF LOCAL CULTURE AND HERITAGE
|MALAYSIA
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SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD.
|NONG PHAKBUNG MODEL
|THAILAND
|SIAM PIWAT COMPANY LIMITED
|SIAM PIWAT SUPPORTS THAI CRAFTSMANSHIP
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THAILAND
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SINOPAC HOLDINGS
|SINOPAC STORE POWER UP PROJECT
|TAIWAN
|SINYI REALTY, INC.
|FROM BUSINESS ETHICS TO A HOLISTIC SUSTAINABILITY CIRCLE
|
TAIWAN
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SM STORE
|SHOP&SHARE MOVEMENT
|PHILIPPINES
|STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LIMITED
|WOMEN IN ENTREPRENEURSHIP
|
TAIWAN
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TAIWAN BUSINESS BANK
|TAIWAN BUSINESS BANK DIGITAL FRIENDLY FINANCE ECOSYSTEM, ESG WITH LOVE ~ BARRIER-FREE LIVING
|
TAIWAN
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TAIWAN LIFE INSURANCE CO., LTD.
|SUPPORT BATHING AT HOME ELDERS “BATH” BACK TO HAPPINESS
|TAIWAN
|TCP GROUP
|‘TCP EMBRACING THAILAND’S RIVER BASIN’ PROJECT
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THAILAND
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VIEON CORPORATION
|ACCOMPANYING NAM PHUONG FOUNDATION
|
VIETNAM
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INVESTMENT IN PEOPLE CATEGORY
|ORGANIZATION
|WINNING CSR PROGRAM
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COUNTRY
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ARVATO SYSTEMS MALAYSIA SDN BHD
|DRIVING SUCCESS THROUGH EVER-EVOLVING INVESTMENT IN PEOPLE FOR GROWTH
|MALAYSIA
|EEI CORPORATION
|EEI FOR THE PEOPLE
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PHILIPPINES
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KRUNGTHAI BANK PCL.
|BUILDING SUSTAINABLE GROWTH THROUGH EMPLOYEE EXCELLENCE AND COLLABORATION
|THAILAND
|NAGAWORLD LIMITED
|TRAINING FOR SUCCESS, ENGAGING FOR GROWTH
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CAMBODIA
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PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD.
|FIVE-YEAR VISION PROJECT: FOSTERING A SUSTAINABILITY MINDSET AMONG ALL EMPLOYEES
|
TAIWAN
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PRESIDENT CHAIN STORE CORP.
|INCREASE SAFETY MOTIVATION AND BUILD AN INCLUSIVE FUTURE
|TAIWAN
|ROX GROUP
|SOWING THE SEEDS OF HAPPINESS IN THE WORKPLACE
|
VIETNAM
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SINOPAC HOLDINGS
|SINOPAC’S SEED CULTIVATION AND DEVELOPMENT PROGRAM
|TAIWAN
|SINYI REALTY, INC.
|EMPOWERING DIVERSE DIGITAL CAPABILITIES TO CREATE LOW-CARBON TALENTS
|
TAIWAN
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STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LIMITED
|BEST ADVANCE IN DIVERSITY, EQUITY, AND INCLUSION INITIATIVES
|TAIWAN
|TAIWAN LIFE INSURANCE CO., LTD.
|INSURANCE SERVICE PROFESSIONAL PROGRAM
|
TAIWAN
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TAIWAN POWER COMPANY
|METICULOUS TRAINING GROUND FOR TOMORROW’S ELECTRICAL EXPERTISE
|
TAIWAN
|TVBS MEDIA, INC.
|TVBS DIGITAL TALENT SUSTAINABILITY PROJECT
|
TAIWAN
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HEALTH PROMOTION CATEGORY
|ORGANIZATION
|WINNING CSR PROGRAM
|
COUNTRY
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AIA THAILAND
|AIA ONE BILLION TRAIL
|THAILAND
|ASIA CEMENT CORPORATION
|PROMOTE THE WORKPLACE HEALTH AND SAFETY SYSTEM AND IMPLEMENT WORKPLACE WELL-BEING
|
TAIWAN
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DARFON ELECTRONICS CORP.
|GOOD HEALTH AND WELL-BEING
|TAIWAN
|KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL.
|CARAVAN HEALTH CHECK
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THAILAND
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NAN SHAN LIFE INSURANCE
|MOMMY AND BABY CARE SERVICE
|TAIWAN
|SARAWAK ENERGY BERHAD
|BALEH HYDROELECTRIC PROJECT (HEP): ENSURING GOOD HEALTH & WELL-BEING OF INDIGENOUS COMMUNITIES THROUGH EQUITABLE HEALTH ACCESS
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MALAYSIA
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TAIWAN LIFE INSURANCE CO., LTD.
|TEAMWALK HEALTHY ENTERPRISE ECOSYSTEM
|
TAIWAN
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GREEN LEADERSHIP CATEGORY
|ORGANIZATION
|WINNING CSR PROGRAM
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COUNTRY
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AMTRAN TECHNOLOGY CO., LTD.
|SAVING THE WORLD, SEEING BETTER WORLD
|TAIWAN
|BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
|CARBON MARKETS CLUB
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THAILAND
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CHUGAI PHARMA TAIWAN
|COMMITMENT TO ECOLOGY: TRANSFORMATIVE GREEN ACTIONS FOR LASTING INFLUENCE
|TAIWAN
|CPC CORPORATION, TAIWAN
|GREEN REMEDIATION AT TAICHUNG OIL SUPPLY CENTER: SAFEGUARDING A CLEAN LAND
|
TAIWAN
|CTCI GROUP
|INTELLIGENT EPC LEADS A NEW ERA OF CLIMATE NET ZERO
|
TAIWAN
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EDL-GENERATION PUBLIC COMPANY
|SOCIAL ENGAGEMENT & ENVIRONMENTAL CONSERVATION
|LAOS
|ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
|PRODUCTION OF THE SYNTHESIZED BIOFUEL USING VARIOUS TYPES OF WASTE OIL
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THAILAND
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ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION
|EDC BINHI: 15 YEARS OF GREENING THE FUTURE
|PHILIPPINES
|FAR EASTERN BIG CITY SHOPPING MALLS CO., LTD.
|BIG CITY, BIG GREEN
|
TAIWAN
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FDC INTERNATIONAL HOTELS CORPORATION
|GO GREEN INITIATIVE— ACHIEVING LOW-CARBON LUXURY AND SUSTAINABLE HOSPITALITY AT FDC INTERNATIONAL HOTELS
|TAIWAN
|FORMOSA SOLAR RENEWABLE POWER GROUP
|THE MOST RELIABLE AND LEADING PARTNER IN TAIWAN’S ENERGY TRANSITION
|
TAIWAN
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FRASERS PROPERTY INDUSTRIAL (THAILAND)
|SPX EXPRESS (THAILAND) SORTING CENTER
|THAILAND
|FUBON LIFE INSURANCE CO., LTD.
|BE POSITIVE AND ENRICH LIFE: THE LEADER IN SUSTAINABLE OPERATIONS — FUBON LIFE
|
TAIWAN
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GOODYEAR ASIA PACIFIC
|SOLAR PANEL PROJECT AT PLD
|CHINA
|GREENFEED VIETNAM CORPORATION
|SUSTAINABLE RESOURCE MANAGEMENT
|
VIETNAM
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HANDONG ENGINEERING & CONSTRUCTION JSC (HANDONG E&C)
|HANDONG’S INITIATIVE FOR A GREENER FUTURE
|VIETNAM
|HD RENEWABLE ENERGY CO., LTD.
|CO-PROSPERITY OF FISHERY AND ELECTRICITY SYMBIOSIS PLANT AND MIGRANT BIRDS
|
TAIWAN
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HYLIFE DEVELOPMENTS CO., LTD.
|HYFIVE FIREBREAK FIRELINE
|THAILAND
|IGC GROUP
|GREEN SCHOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
|
VIETNAM
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KINDOM GROUP
|IMPLEMENT SCIENTIFIC CARBON REDUCTION AND COMPREHENSIVE NET-ZERO BUILDINGS
|TAIWAN
|KING STELLA GROUP CO., LTD.
|KSG EMPOWERING FAMILY LOVER
|
THAILAND
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KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PCL.
|SAVE OUR SEA 2023
|THAILAND
|MICROCHIP TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
|RENEWABLE ENERGY FOR THE FUTURE
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THAILAND
|NAGAWORLD LIMITED
|A SUSTAINABLE AND GREEN CAMBODIA THROUGH NAGAWORLD KIND HEARTS
|CAMBODIA
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PACIFIC SOGO DEPARTMENT STORES CO., LTD.
|SUSTAINABLE DEPARTMENT STORE 2.0: ALIGNING WITH INTERNATIONAL STANDARDS AND STRENGTHENING CLIMATE RESILIENCE
|TAIWAN
|PRESIDENT CHAIN STORE CORP.
|ZERO-WASTE AND LOW-CARBON DIET
|
TAIWAN
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PT PERTAMINA GAS
|EMPOWERING GREEN BUSINESS THROUGH PROPER
|INDONESIA
|SINOPAC HOLDINGS
|OPERATIONAL ENERGY SAVINGS, CARBON REDUCTION AND SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
|
TAIWAN
|TAIWAN DEPOSITORY & CLEARING CORPORATION
|TDCC ENOTICE PLATFORM
|TAIWAN
|TAIWAN POWER COMPANY
|ECO-FRIENDLY POWER PLANTS: HARMONIZING WITH NATURE FOR A SUSTAINABLE FUTURE
|
TAIWAN
|
TEX YEAR INDUSTRIES, INC.
|TEX YEAR GPS GREEN PLATFORM STRATEGY – THE GREEN NAVIGATOR OF SUSTAINABILITY
|TAIWAN
|VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY
|VINAMILK PATHWAYS TO DAIRY NET-ZERO 2050
|
VIETNAM
|
VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY
|THE NATIONWIDE IMPACT ON PIONEERING GREEN LIFESTYLES
|VIETNAM
|WATSONS PERSONAL CARE STORES (PHILS.), INC.
|SUSTAINABILITY INITIATIVES 2023: PLANET, PEOPLE, PRODUCTS
|
PHILIPPINES
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CORPORATE GOVERNANCE CATEGORY
|ORGANIZATION
|WINNING CSR PROGRAM
|
COUNTRY
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CHAILEASE INTERNATIONAL LEASING COMPANY
|EXCELLENT CORPORATE GOVERNANCE ENTERPRISE
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VIETNAM
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EXCELLENCE OPTOELECTRONICS, INC.
|EOI’S SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE
|TAIWAN
|GOVERNMENT HOUSING BANK
|GOOD GOVERNANCE TOWARDS SUSTAINABLE HOUSING [G H] BANK
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THAILAND
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METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY
|MEA FROM GOOD TO GREA
|THAILAND
|THAIPLASTIC RECYCLE GROUP CO., LTD.
|YOU SORT, WE RECYCLE
|
THAILAND
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CIRCULAR ECONOMY LEADERSHIP CATEGORY
|ORGANIZATION
|WINNING CSR PROGRAM
|
COUNTRY
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CPC CORPORATION, TAIWAN
|THE GREEN RENOVATION OF THE HSINCHU OIL SUPPLY CENTER CREATES A CIRCULAR ECONOMY OF LAND AND RESOURCES
|
TAIWAN
|
SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD.
|KUBOTA ZERO BURN PROJECT
|THAILAND
|THAIPLASTIC RECYCLE GROUP CO., LTD.
|EARTHWORM SOIL PROJECT FROM INDUSTRIAL SLUDGE TOWARDS A SUSTAINABLE COMMUNITY
|
THAILAND
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CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING CATEGORY
|ORGANIZATION
|WINNING CSR PROGRAM
|
COUNTRY
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APEX INTERNATIONAL CO., LTD.
|APEX 2022 ESG REPORT
|THAILAND
|CPC CORPORATION, TAIWAN
|CPC INNOVATES GREEN PROCUREMENT; LEADING SUSTAINABILITY INTO THE FUTURE
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TAIWAN
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CTCI GROUP
|A GUARDIAN OF SUSTAINABLE EARTH: ENHANCING INNOVATIVE ESG IMPACT
|TAIWAN
|ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION
|EDC 2022 INTEGRATED REPORT: REGENERATING A DAMAGED WORLD
|
PHILIPPINES
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EUPE CORPORATION BERHAD
|EUPE SUSTAINABILITY REPORT FY2023
|MALAYSIA
|EXCELLENCE OPTOELECTRONICS, INC.
|EXCELLENCE OPTOELECTRONICS INC. SUSTAINABILITY REPORT 2022
|
TAIWAN
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FAR EASTERN DEPARTMENT STORES LTD.
|SUSTAIN FOR A GOOD LIFE
|TAIWAN
|FARGLORY LIFE INSURANCE CO., LTD.
|2022 FGLIFE SUSTAINABILITY REPORT
|
TAIWAN
|
FDC INTERNATIONAL HOTELS CORPORATION
|FDC 2022 SUSTAINABILITY REPORT — BUILDING SUSTAINABILITY & HERITAGE IN TOURISM
|TAIWAN
|FUBON LIFE INSURANCE CO., LTD.
|FUBON LIFE INSURANCE 2022 CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT
|
TAIWAN
|
HD RENEWABLE ENERGY CO., LTD.
|2022 SUSTAINABILITY REPORT ~ PIONEER OF CLEAN ENERGY, FORGING A NEW WORLD OF GREEN ENERGY
|TAIWAN
|METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY
|CREATING A DECARBONIZING SOCIETY FOR ALL
|
THAILAND
|
NAN SHAN LIFE INSURANCE
|NAN SHAN LIFE 2023 CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT
|TAIWAN
|PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
|SUSTAINABILITY REPORT 2022
|
THAILAND
|
QISDA CORPORATION
|TOGETHER, MAKE THE WORLD BETTER
|TAIWAN
|SINOPAC HOLDINGS
|TOGETHER, A BETTER LIFE
|
TAIWAN
|
SINYI REALTY, INC.
|SINYI REALTY 2022 SUSTAINABILITY REPORT
|TAIWAN
|THAI LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
|TLI’S SUSTAINABILITY REPORT 2023
|
THAILAND
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