Home Breaking News ERC OKs higher FIT-All rate; power bills may rise in November
ERC OKs higher FIT-All rate; power bills may rise in November
Power consumers may see higher electricity bills starting November as the Energy Regulatory Commission (ERC) approved a new feed-in tariff allowance (FIT-All) rate.
The regulator set the FIT-All at P0.2073 per kilowatt-hour (kWh), up from P0.1189 per kWh previously, it said in a statement on Monday.
The FIT-All is a uniform charge collected from all on-grid consumers to pay renewable energy developers. — Sheldeen Joy Talavera