A power utility company lineman inspects electric meters in Tondo, Manila. — PHILIPPINE STAR/RYAN BALDEMOR

Power consumers may see higher electricity bills starting November as the Energy Regulatory Commission (ERC) approved a new feed-in tariff allowance (FIT-All) rate.

The regulator set the FIT-All at P0.2073 per kilowatt-hour (kWh), up from P0.1189 per kWh previously, it said in a statement on Monday.

The FIT-All is a uniform charge collected from all on-grid consumers to pay renewable energy developers. — Sheldeen Joy Talavera

